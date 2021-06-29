Мир Военная база США в Сирии была атакована реактивными снарядами

2021-06-29 12:40

В северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская военная база была атакована реактивными снарядами, сообщило агентство SANA.

Ракеты были выпущены по базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора. В результате обстрела никто не пострадал.

Факт нападения и отсутствие жертв подтвердил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, проводится оценка ущерба", - написал он в Twitter.

Кроме того, информировал полковник, военные США открыли артиллерийский ответный огонь.

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