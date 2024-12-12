Политика Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом

2024-12-12 08:26

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает завершение войны в Украине своим главным приоритетом после своего вступления в должность. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match.

"Мир полон кризисов. В приоритете - решение проблемы, возникшей у Украины из-за россии", - заявил Трамп.

По его словам, обе страны "теряют по численности столько, что в это просто невозможно поверить", и добавил, что "гибнут сотни тысяч солдат!".

Также он назвал большим приоритетом Ближний Восток.

"Но мне думается, что ситуация на Ближнем Востоке менее сложная для ее решения, чем у Украины с россией", - подчеркнул Трамп, отметив, что это те две проблемы, которые необходимо решать незамедлительно.

Трамп рассказал, что у него была хорошая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Он также призвал нынешние власти США не вмешиваться в события в Сирии.


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