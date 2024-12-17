Политика Зеленский заявил, что Украина поможет сирийцам избежать кризиса с продовольствием

2024-12-17 08:25

Киев планирует помочь сирийцам, предоставив им зерно, муку и масло. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения.

"Сегодня обсудил с нашими чиновниками - Министерством иностранных дел и Минагро - вопросы продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в том числе помощь для Сирии", - рассказал президент.

Он пояснил, что это гуманитарная программа Украины, которая уже сделала многое для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира.

"Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, нашим маслом - нашими продуктами, глобально работающими для обеспечения продовольственной безопасности. Координируемся с партнерами и сирийской стороной - решаем по логистике", - добавил он.

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Политика

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Новая власть Сирии отреагировала на действия Израиля 2024-12-16 10:27
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