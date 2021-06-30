Детали SPA, но для рук: как порадовать свои ладошки и пальчики

2021-06-30 13:52

Бьюти-индустрия – это целый комплекс услуг и процедур, призванных стоять на страже красоты. Причем красоты и всего тела, и его отдельных частей. В профильных центрах SPA и косметологии есть отдельные направления, которые уделяют внимание, например, только лицу, только спине или только рукам.

Скажем больше, именно СПА уход за руками сейчас выходит в тренды, и на него записываются не только женщины, для которых услуги индустрии красоты – это привычное дело, но и представители сильного пола, которые следят за собой.

Сейчас, к примеру, начинает пользоваться популярностью услуга парного SPA для рук, когда муж и жена, парень и девушка или просто две подруги приходят на комплекс процедур для красоты своих ручек.

Какие процедуры входят в «ручной» SPA-комплекс?

Комплексы процедур индивидуальны и зависят от нескольких факторов, включая возможные противопоказания и аллергии, пол и возраст человека, состояние кожи и цели посещения центра красоты. Но в большинстве случаев в комплекс входят:

• Ванночки

• Пиллинг для очистки и устранения ороговевшей кожи

• Маски, крема, масла

• Массаж для отдыха и расслабления рук

В итоге после СПА ваши руки заметно помолодеют и отдохнут, на них не будет ороговевшей и старой кожи, застаревших следов загрязнений и шероховатостей.

В зависимости от подобранных специалистом кремов, скрабов и масок, ручки получат необходимый запас питательных веществ и влаги, станут мягче, бодрее, здоровее. Время проведения процедур зависит от комплекса, но SPA для рук обычно не занимает более 30-40 минут.

Почему стоит пойти в специализированный центр?

Во-первых, чтобы избежать появление аллергических реакций. Для этого проводятся экспресс-тесты, а руки перед началом процедур осматривает врач-косметолог.

Во-вторых, чтобы правильно подобрать препараты, маски, масла, скрабы и прочие продукты косметологической индустрии с учетом тех целей, которые ставит перед собой клиент, в зависимости от состояния его рук и особенностей организма.

В-третьих, только в SPA-салонах с широкой специализацией вы можете получить уникальные процедуры. Например, уход за руками по древним тайским технологиям и с использованием тех препаратов, которые не найти в сетевых магазинах.