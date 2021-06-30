SPA, но для рук: как порадовать свои ладошки и пальчики
2021-06-30 13:52
Бьюти-индустрия – это целый комплекс услуг и процедур, призванных стоять на страже красоты. Причем красоты и всего тела, и его отдельных частей. В профильных центрах SPA и косметологии есть отдельные направления, которые уделяют внимание, например, только лицу, только спине или только рукам.
Скажем больше, именно СПА уход за руками сейчас выходит в тренды, и на него записываются не только женщины, для которых услуги индустрии красоты – это привычное дело, но и представители сильного пола, которые следят за собой.
Сейчас, к примеру, начинает пользоваться популярностью услуга парного SPA для рук, когда муж и жена, парень и девушка или просто две подруги приходят на комплекс процедур для красоты своих ручек.
Какие процедуры входят в «ручной» SPA-комплекс?
Комплексы процедур индивидуальны и зависят от нескольких факторов, включая возможные противопоказания и аллергии, пол и возраст человека, состояние кожи и цели посещения центра красоты. Но в большинстве случаев в комплекс входят:
• Ванночки
• Пиллинг для очистки и устранения ороговевшей кожи
• Маски, крема, масла
• Массаж для отдыха и расслабления рук
В итоге после СПА ваши руки заметно помолодеют и отдохнут, на них не будет ороговевшей и старой кожи, застаревших следов загрязнений и шероховатостей.
В зависимости от подобранных специалистом кремов, скрабов и масок, ручки получат необходимый запас питательных веществ и влаги, станут мягче, бодрее, здоровее. Время проведения процедур зависит от комплекса, но SPA для рук обычно не занимает более 30-40 минут.
Почему стоит пойти в специализированный центр?
Во-первых, чтобы избежать появление аллергических реакций. Для этого проводятся экспресс-тесты, а руки перед началом процедур осматривает врач-косметолог.
Во-вторых, чтобы правильно подобрать препараты, маски, масла, скрабы и прочие продукты косметологической индустрии с учетом тех целей, которые ставит перед собой клиент, в зависимости от состояния его рук и особенностей организма.
В-третьих, только в SPA-салонах с широкой специализацией вы можете получить уникальные процедуры. Например, уход за руками по древним тайским технологиям и с использованием тех препаратов, которые не найти в сетевых магазинах.
Узнать больше о древних тайских методиках и современных SPA-процедурах, в том числе для рук, вы можете на сайте специализированного центра https://royalthaispa.com.ua/
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