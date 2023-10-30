ВОЙНА В Украине Украинские инженеры совместно с США создали гибридные системы ПВО

2023-10-30 09:37

Украинские инженеры совместно с американскими коллегами создали гибридные системы противовоздушной обороны. На вооружение ВСУ они станут в ближайшие недели, сообщает The New York Times.

Отмечается, что системы позволяют запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок. Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM.

Один вариант совмещает пусковые установки Бук и ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ нынешней осенью.

"ЗРК FrankenSAM способствуют восполнению критических пробелов в противовоздушной обороне Украины", - сказала заместитель помощника министра обороны по политике в отношении России, Украины и Евразии Лаура Купер. Она добавила, что это – важнейшая задача, с которой Украина сталкивается сегодня.