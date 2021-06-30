Украина В Киеве ограничили движение крупногабаритного транспорта

2021-06-30 18:20

 

С сегодняшнего дня, 30 июня из-за повышения температуры воздуха в Киеве с 15:00 начало действовать ограничение движения для большегрузного автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что в период, когда температура воздуха свыше 28 градусов тепла ограничивается въезд грузовых автомобилей весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

«Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 17:00)», - говорится в сообщении.

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