Украина В аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов в Анталию - точное время

2021-07-01 10:22

Из-за отсутствия разрешения со стороны Турции в международном аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба аэропорта.

Задерживают рейсы:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.
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С 1 июля начинается бета-тестирование украинских COVID-сертификатов в приложении Дія 2021-07-01 09:40