Украина В аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов в Анталию - точное время

2021-07-01 10:22

Из-за отсутствия разрешения со стороны Турции в международном аэропорту Борисполь задерживаются вылеты нескольких рейсов. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба аэропорта.

Задерживают рейсы: