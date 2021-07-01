Украина В Киеве из-за жары снова запрещают въезд большегрузного автотранспорта

2021-07-01 20:40

 

С четверга, 1 июля из-за повышения температуры воздуха в Киеве с 14:00 начало действовать ограничение движения для большегрузного автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что в период, когда температура воздуха свыше 28 градусов тепла ограничивается въезд грузовых автомобилей весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

«Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)», - добавили в ведомстве.

Как мы писали ранее, что в четверг, 1 июля в Украине ожидается переменная облачность, в северных, центральных и западных частях страны, а также в Донецкой и Днепропетровской областях пройдут дожди с грозами.

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