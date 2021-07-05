Украина Киев отменяет бумажные билеты на проезд в общественном транспорте

2021-07-05 18:20

 

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные билеты на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля они окончательного выйдут из обращения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

В ведомстве, отметили, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Однако теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы.

«Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города», - говорится в сообщении.

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