Украина Киев отменяет бумажные билеты на проезд в общественном транспорте

2021-07-05 18:20

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные билеты на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля они окончательного выйдут из обращения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

В ведомстве, отметили, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Однако теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы.

«Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города», - говорится в сообщении.