С завтрашнего дня банки смогут автоматически списывать деньги со счетов должников. Как это будет работать

Со вторника, 6 июля, украинские банки смогут автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта практика распространялась только на долги по алиментам.
Ранее задолженность необходимо доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращал деньги, то начинала работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители - они могли добавиться списания денег с банковских счетов.
Однако процедура была сложной, ведь чтобы арестовать счета, необходимо их найти - разослать запросы во все 73 банка. При этом банки могли не раскрывать информацию о состоянии счета должника. В случае, если она была раскрыта, исполнитель был вынужден снова отправлять по почте документы с требованием арестовать счета, однако за это время с него могли уже снять все средства.
В феврале этого года Национальный банк Украины внес изменения в свои правила, согласно которым банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.
После этого министерство юстиции утвердило приказ, согласно которому банки и исполнители должны взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства.
При этом для списания средств все еще необходимо решение суда. В то же время сама процедура списания будет автоматизированной.
25 марта 2021 года Минюст издал специальный уточняющий документ (приказ №397/36019), в котором разъяснил, что автоматическая система ареста денег на банковских счетах может применяться на все виды взысканий, в том числе и на долги по ЖКХ.
Процедура списания средств выглядит следующим образом:
Автоматически списывать долги со счетов украинцев с завтрашнего дня смогут такие банки:
Еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму автоматического ареста счетов, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Ожидается, что в ближайшее время 62 из 73 банковских учреждений присоединятся к этой системе.
Издание "Слово и дело" подготовило инфографику, разъясняющую порядок работы системы автоматического списания долгов.