Украина С завтрашнего дня банки смогут автоматически списывать деньги со счетов должников. Как это будет работать

2021-07-05 19:00

Со вторника, 6 июля, украинские банки смогут автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта практика распространялась только на долги по алиментам.

Ранее задолженность необходимо доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращал деньги, то начинала работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители - они могли добавиться списания денег с банковских счетов.

Однако процедура была сложной, ведь чтобы арестовать счета, необходимо их найти - разослать запросы во все 73 банка. При этом банки могли не раскрывать информацию о состоянии счета должника. В случае, если она была раскрыта, исполнитель был вынужден снова отправлять по почте документы с требованием арестовать счета, однако за это время с него могли уже снять все средства.

В феврале этого года Национальный банк Украины внес изменения в свои правила, согласно которым банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

После этого министерство юстиции утвердило приказ, согласно которому банки и исполнители должны взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства.

При этом для списания средств все еще необходимо решение суда. В то же время сама процедура списания будет автоматизированной.

25 марта 2021 года Минюст издал специальный уточняющий документ (приказ №397/36019), в котором разъяснил, что автоматическая система ареста денег на банковских счетах может применяться на все виды взысканий, в том числе и на долги по ЖКХ.

Процедура списания средств выглядит следующим образом:

государственный или частный исполнитель при помощьи Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;





банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;





исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;





банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;





исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;





банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;





средства попадают к взыскателю долга.

Автоматически списывать долги со счетов украинцев с завтрашнего дня смогут такие банки:

ПриватБанк;





Monobank;





ТАСкомбанк;





Окси Банк;





Банк Восток;





Индустриалбанк;





ПроКредит Банк.

Еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму автоматического ареста счетов, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Ожидается, что в ближайшее время 62 из 73 банковских учреждений присоединятся к этой системе.

Издание "Слово и дело" подготовило инфографику, разъясняющую порядок работы системы автоматического списания долгов.