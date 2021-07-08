Мир Полиция задержала наемников, устроивших штурм резиденции президента

2021-07-08 11:05

Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает France Press со ссылкой на министра связи страны Франца Экзантус.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00", - написал Экзантус в Twitter.

По данным полиции, во время задержания четверых наемников ликвидировали, двое находятся под стражей.

Напомним, на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе напали вооруженные люди. Моиза застрелили, а его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями. В СМИ предполагают, что нападавшие могут быть связаны с наркоторговцами. После убийства власти Гаити на 15 дней объявили военное положение.

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