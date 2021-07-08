Украина Украину накроет аномальная жара - для кого это опасно: предупреждение климатолога

2021-07-08 16:20

В июле украинцев ждет аномальная жара. Температура может на один-два градуса превысить средние многолетние значения за последние тридцать лет.

Об этом рассказала климатолог Вера Балабух.

“Если говорить о прогнозе до конца июля, то этот месяц может быть на 1, а то и на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет. Мы это уже ощущаем”, - заявила Балабух.

Также она заметила, что сейчас климатологи ввели уже новую норму - это средние многолетние значения за последние 30 лет - с 1991 по 2020 годы. Именно эти 30 лет у нас были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений.

“Период длительной жары, когда она не прерывается даже ночью, очень негативно влияет на самочувствие людей. Особенно тех, кто имеет серьезные хронические заболевания”, - предупредила климатолог.

По ее мнению, ощутимое увеличение теплового стресса может быть опасным, если длится достаточно большой промежуток времени.

Также это влияет и на энергосистему, потому что идут большие затраты на кондиционирование. В больших городах спастись от жары можно только с помощью кондиционера. Также могут быть перебои в стабильной работе электросетей.