Украина Кому на 9 тысяч, а кому на 67 гривен: на сколько украинским пенсионерам повысили выплаты

2021-07-08 20:00

С 1 июля в Украине в очередной раз повысился размер пенсионных выплат. Для разных категорий пенсионеров повышение составило от 67 гривен до 9,5 тысячи.

Об этом сообщает 24 канал.

Наименьшую надбавку получили украинские военные пенсионеры. Она составила 67 гривен.

По информации издания, повышение выплаты судьям-пенсионерам составило почти 9,5 тысячи гривен. Отмечается, что средний размер ежемесячного пожизненного содержания судей составляет более 77 тысяч гривен в месяц.

Ранее мы писали, что в связи с повышением пенсий в Украине с 1 июля выросли доплаты за сверхнормативный стаж для некоторых категорий пенсионеров.

С 1 июля этого года пенсионеры, которые имеют сверхнормативный стаж работы и уже прекратили трудовую деятельность, будут получать за каждый "лишний" год дополнительные 18,54 грн. Ранее эта сумма составляла 17,69 грн.