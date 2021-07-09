Украина Жара и фуры: С сегодняшнего дня грузовому транспорту запретили въезд в Киев

2021-07-09 11:01

Сегодня с 11:00 ограничивают движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев. Ограничения вводятся в связи с жарой.

"9 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Ориентировочно ожидается, что движение восстановят с 19:00.