Детали В Одессе массово прошел самый продолжительный крестный ход

2021-07-10 10:51

Более 10 000 человек приняли участие в Крестном ходе "от Владимирской до Тихвинской», выйдя из Одессы в 6 утра 8 июля с намерением пройти 37 км. К одесситам присоединились паломники из Кривого рога, Никополя, Белой Церкви, Умани, Винницкой и других областей Украины. Во время шествия люди молились за Украину и её народ.

На протяжении всего пути крестного хода участников сопровождали экипажи полиции, бригады экстренной медицины, волонтеры, машины с питьевой водой.

В 17.30 9 июля паломники достигли цели - подошли к Свято-Покровскому скиту. Затем проследовали в храм Тихвинской иконы Божией Матери, где крестный ход встретил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. После этого в храме началось всенощное бдение.

В общей сложности путь крестного хода составило 37 км, время шествия без учета привалов - 11,5 часов.

В новое время это самый продолжительный крестный ход в Одесской Митрополии.