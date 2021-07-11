Украина В Украину ворвутся грозовые дожди, жара доконает украинцев: в каких областях ждать непогоды

2021-07-11 13:00

 

Жара продолжит атаковать украинцев, но часть регионов спасут грозовые дожди

Согласно данным Укргидрометцентра, в воскресенье в Украину вернуться грозовые дожди, которые немного ослабят жару на Западе. В остальных регионах жара продолжит допекать украинцам.

Согласно прогнозу, в центральных областях температура будет держаться в пределах 31-33 градусов. Дожди обойдут стороной регион.

В восточных областях ожидается температура в районе 32-34 градусов. Из-за отсутствия дождей местным жителям будет достаточно трудно выдерживать жару.

На Юге будет очень благоприятная температура для отдыха. Дождей не ожидается, а температура поднимется до 31-33 градусов. Спасаться от жары придется возле моря.

В западные регионы придут дожди, которые смогут снизить температуру на пару градусов. Днем на Западе ожидается около 28-31 градуса. Осадки прогнозируются в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

 

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