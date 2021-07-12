Спорт Сборная Италии на характере победила Англию и второй раз в истории стала чемпионов Европы

2021-07-12 08:16

Ранее итальянцы поднимали трофей над головой еще в 1968 году. Еще дважды они были серебряными призерами - в 2000 и 2012 годах. А вот англичане играли в финале Евро впервые, причем показали почти феноменальный результат, пропустили всего два гола и проиграв всего один поединок во всем турнире - финальный.

В ночь на 12 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" в решающей игре турнира встречались сборные Англии и Италии. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1

В составе сборной Англии гол забил Люк Шоу, который отличился на третьей минуте встречи. Во втором тайме Леонардо Бонуччи сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Изменить счет за два тайма по 15 минут командам не удалось, поэтому победитель определялся в серии пенальти, в которых точнее оказались подопечные Роберто Манчини - 3:2.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира прошли 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы - Риме, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Мюнхене, Севилье, Копенгагене, Баку и Лондоне.