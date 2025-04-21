Политика В США анонсировали новые переговоры для достижения устойчивого перемирия в Украине

2025-04-21 16:41

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог анонсировал новые переговоры в Лондоне для достижения перемирия в Украине.

"И мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это действительно закрепить", - сказал Келлог.

По его словам, президент США Дональд Трамп "сделал за 90 дней больше для решения этой войны, самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны, чем было сделано за предыдущие 900 и более дней".

"И он ведет это к решениям. И одно, что я заметил у президента Трампа когда был с ним раньше, это не создавайте ему проблем, если у вас нет решений. И я думаю, у нас есть достаточно хорошее решение", - подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, соглашение по минералам, которое США заключили с Украиной - это одно из них.

"Также движемся к всеобъемлющему прекращению огня. Когда я говорю о всеобъемлющем прекращении огня, я имею в виду море, воздух, землю, промышленность, а также на период не менее 30 дней. А потом это переходит к более долгосрочному соглашению о мире, и также к постоянному мирному договору. И я думаю, мы на хорошем пути", - добавил Келлог.

Он отметил, что, по его мнению, это действительно сложно.

"Но я думаю, что если бы не президент Трамп, мы не были бы там, где мы сейчас, и он ведет нас к завершению", - подвел итог спецпредставитель.