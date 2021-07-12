С сегодняшнего дня в Киеве прекратил работу фуникулер. Его запустят не ранее 20 августа

С сегодняшнего дня в Киеве прекратил работу фуникулер. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, этот транспорт не будет работать с 12 июля по 20 августа.
В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.