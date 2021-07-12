Украина В квартире в Киеве загорелся электросамокат во время зарядки

2021-07-12 19:20

 

В понедельник, 12 июля, в Киеве в квартире дома по улице Героев Сталинграда загорелся электросамокат.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, в коридоре одной из квартир на седьмом этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание.

В это время электросамокат стоял на подзарядке, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартире, самостоятельно покинули помещение. У мужчины ожоги рук и лица, его госпитализировали в ожоговый центр.

2 электросамоката сгорели, пострадали стены и потолок квартиры.

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