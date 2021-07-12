Украина В тени будет почти +40: украинцев ждет адская погода

2021-07-12 21:40

 

Украинцам уже тяжело переносить зной, а впереди нас ждет еще большее повышение температуры

На этой неделе украинцев ждет адская погода – в большинстве областей без осадков и до 35 градусов в тени, а местами будет доходить до +37. Такая высокая температура продержится как минимум до 17 июля. Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 13 июля, дожди в западных, центральных и южных областях, в том числе и в Киеве. На западе температура 27-29, в остальных регионах 30-32 градуса.

В среду, 14 июля, дождей нигде не будет, но станет еще жарче, 32-34 градуса, на востоке до +35.

В четверг, 15 июля, в западных областях снова пройдут дожди. Температура не изменится: почти по всей Украине 32-34 градуса, на востоке до +35.

В пятницу, 16 июля, снова дожди на западе и там же 29-31 градус. В остальных областях сухо и 31-35 градусов.

В субботу, 17 июля, дожди в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черниговской областях. Температура 31-35 градусов, в Херсонской области до +37.

 

 

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