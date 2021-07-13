Детали Уже к весне следующего года все гонители Медведчука будут в очередь выстраиваться к нему на поклон

2021-07-13 15:35

За 48 минут до начала судебного заседания Медведчука вызвали в суд. Прибывшим к указанному времени адвокатам в суде сообщили, что судья Вовк за 10 минут рассмотрел семитомное дело, удалился в совещательную комнату и вынес решение о продлении сроков следствия до 6 месяцев. Без подозреваемого. Без адвокатов. 7 томов. За 10 минут. Вот вам и судебная реформа имени Зеленского.

А теперь добавлю от себя.

Вот что я вам скажу, братцы. Уже к весне следующего года все гонители Виктора Владимировича будут в очередь выстраиваться к нему. Эта осень откроет много неожиданностей для этих одноклеточных, которые не способны мыслить стратегически.

Медведчуку и его окружению сил прожить это время и выстоять. У нас время есть. Но у этих тварей, которые лягли под британцев, его уже не осталось.

Весна придёт, будут сажать.

Быть добру.

Юрий Кот.

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