Украина Накопительная пенсионная система: защитит ли она деньги украинцев

2021-07-13 20:00

Законодательство о накопительной пенсионной системе предусматривает более 40 механизмов, которые обеспечивают защиту накоплений украинцев.

Об этом в интервью журналистам заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Собеседник поинтересовался у министра, существуют ли сегодня средства защиты денег людей при условии введения накопительной пенсионной системы в Украине.

По словам Марины Лазебной, Украина одна из последних вводит такую пенсионную систему, что позволило ей учитывать опыт других государств.

Нынешнее законодательство предусматривает более 40 механизмов, которые защищают пенсионные вклады украинцев: