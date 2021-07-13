Накопительная пенсионная система: защитит ли она деньги украинцев
2021-07-13 20:00
Законодательство о накопительной пенсионной системе предусматривает более 40 механизмов, которые обеспечивают защиту накоплений украинцев.
Об этом в интервью журналистам заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Собеседник поинтересовался у министра, существуют ли сегодня средства защиты денег людей при условии введения накопительной пенсионной системы в Украине.
По словам Марины Лазебной, Украина одна из последних вводит такую пенсионную систему, что позволило ей учитывать опыт других государств.
Нынешнее законодательство предусматривает более 40 механизмов, которые защищают пенсионные вклады украинцев:
- накопительные пенсионные фонды ежедневно отчитываются государственному регулятору и ежедневно публикуют показатели своей деятельности;
- каждый человек имеет право ежедневно контролировать изменение своих накоплений и в любой момент может перейти в другой фонд без оплаты каких-либо штрафов;
- фонды отчитываются по международным стандартам финансовой отчетности и проходят ежегодный аудит только с теми аудиторами, которые имеют разрешение проводить аудит финансовых учреждений; все результаты аудита должны быть открытыми;
- накопительный фонд не может быть ликвидирован по законодательству о банкротстве. Если учредители хотят прекратить деятельность учреждения, то они за шесть месяцев до ликвидации утверждают у госрегулятора план ликвидации фонда, которым предусматривается перевод всех накоплений людей в другие накопительные фонды по выбору человека. За последние 16 лет в нашей стране без потери ни одной копейки пенсионных накоплений граждан таким образом были ликвидированы около 50 фондов;
- накопительный пенсионный фонд - это не одно учреждение, а четыре: фонд, администратор, компания по управлению активами и банк-хранитель. Все участники обязаны контролировать друг друга в процессе работы с пенсионными накоплениями в ежедневном режиме - куда поступают средства, как оценивается стоимость активов и т.п. Каждую операцию с пенсионными накоплениями контролируют по меньшей мере два субъекта, а чаще три, и несут за это ответственность;
- направления, куда именно можно вкладывать свои деньги, на каких площадках можно такие активы покупать, а на каких - нельзя, требования по оценке таких инструментов определены законодательством. Закон устанавливает требования по диверсификации активов: не более 5% активов в обязательства одного предприятия, не более 10% в недвижимость. Таким образом, фонды не имеют право вкладывать пенсионные накопления людей куда-нибудь, а также не могут все накопления вложить в один банк или в одно предприятие;
- законом предусмотрен предельный уровень расходов, которые покрываются за счет пенсионных активов, чтобы пенсионные накопления не обесценивались на фоне расходов.