Економіка У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard

2026-02-20 16:45

У Європейському Союзі вважають, що необхідно терміново створити власний аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard щоб зменшити свою залежність від США. Про це заявила гендиректор Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт, передає Financial Times.

Зазначається, що європейські чиновники дедалі більше стурбовані тим, що вплив американських платіжних компаній може бути використаний як зброя у разі серйозного розриву відносин.

Ваймерт підкреслила, що домінування американських компаній є ризиком у разі погіршення трансатлантичних відносин, що робить створення власної платіжної системи "загальноєвропейським пріоритетом".

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), у 2022 році Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових платежів у єврозоні. При цьому 13 країн-членів ЄС не мають власних альтернатив, а там, де вони є, їхнє використання скорочується.

subscriber subscriber

Еще по теме

20-й пакет санкцій ЄС ударить по тіньовому флоту, крипті і банкам рашистів

2026-02-11 14:47

Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони

2026-01-29 16:47

В ЄС назвали жорстку митну політику Дональда Трампа «чудовим часом» для Китаю»

2026-01-23 14:39

Ціни на природний газ в Європі сягнули найвищого рівня за останні місяці та продовжують зростати

2026-01-17 14:40

Еще новости в разделе "Економіка"

У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard

2026-02-20 16:45

Китай та Індія почали купувати у США конфісковану венесуельську нафту

2026-02-17 16:46

Опендатабот визначив українські регіони, де зосереджено найбільше бізнесменів

2026-02-04 14:43

Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту

2026-02-02 14:45
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard 2026-02-20 16:45
Китай та Індія почали купувати у США конфісковану венесуельську нафту 2026-02-17 16:46
Опендатабот визначив українські регіони, де зосереджено найбільше бізнесменів 2026-02-04 14:43
Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном обвалила світові ціни на нафту 2026-02-02 14:45