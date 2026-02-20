Економіка У Євросоюзі хочуть терміново створити аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard

2026-02-20 16:45

У Європейському Союзі вважають, що необхідно терміново створити власний аналог американських платіжних систем Visa та Mastercard щоб зменшити свою залежність від США. Про це заявила гендиректор Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт, передає Financial Times.

Зазначається, що європейські чиновники дедалі більше стурбовані тим, що вплив американських платіжних компаній може бути використаний як зброя у разі серйозного розриву відносин.

Ваймерт підкреслила, що домінування американських компаній є ризиком у разі погіршення трансатлантичних відносин, що робить створення власної платіжної системи "загальноєвропейським пріоритетом".

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), у 2022 році Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових платежів у єврозоні. При цьому 13 країн-членів ЄС не мають власних альтернатив, а там, де вони є, їхнє використання скорочується.