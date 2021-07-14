Украина Украина станет местом клинических испытаний новой израильской вакцины Brilife

2021-07-14 13:24

Украина станет одной из стран, где будут проводить третий этап клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife производства компании NRx Pharmaceuticals.

Как сообщает The times of Israel, третий этап клинических испытаний вакцины Brilife проведут в Израиле, в Украине и в Грузии. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, это сотрудничество может помочь завершить разработку вакцины и сделает Израиль производителем собственного препарата, который будет реализовываться и в коммерческой сфере.

"Мы убедились, что коронавирус никуда не денется и будет с нами еще долгое время. Это позволит Израилю самостоятельно производить вакцину", - сказал Ганц.

В Израиле вакцину разработали на базе уже существующего вируса (везикулярного стоматита), на нем с помощью генной инженерии нарастили шип-белок коронавируса, что позволяет вакцине проникать в клетки организма и вызывать соответствующую реакцию - выработку тел на присутствие этого самого белкового шипа.

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