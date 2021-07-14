Украина Льготы для студентов в Украине: что изменилось в июле и кому подняли стипендии

2021-07-14 20:20

С 1 июля в Украине повысили размер прожиточного минимума. Вслед за ним возросли и некоторые соцвыплаты и льготы. В том числе и студенческие стипендии.

Об этом сообщило издание slovoidilo.ua.

Так, теперь отдельные категории студентов смогут рассчитывать на льготную стипендию, размер которой находится в пределах от 3,6 до 3,8 тысяч гривен.

К таким категориям относятся:

— дети-сироты и дети, которые лишены родительской опеки;

— лица, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС;

— шахтеры со стажем подземных работ не менее трех лет;

— дети шахтеров (стаж родителей должен быть не менее 15 лет);

— участники боевых действий;

— пострадавшие участники Революции достоинства, а также их дети;

— дети погибших или пропавших без вести в зоне АТО/ООС;

— дети людей, погибших во время массовых акций протеста;

— дети-переселенцы;

— дети и лица с инвалидностью I-III группы.

Так, дети-сироты, а также дети, которые были лишены родительской опеки, будут получать социальную стипендию размером 3765 гривен. При этом те, которые уже достигли совершеннолетия, будут получать немного меньше – 3568,5 гривен. Речь идет о студентах, которые, по тем или другим причинам, остались без родителей в период учебы в возрасте от 18 до 23 лет.

При этом стоит отметиться, что для получения социальной стипендии студент должен учиться "на бюджете" по дневной форме обучения, и не иметь академических задолженостей.

Помимо повышения размера социальной стипендии, студенты будут иметь право на бесплатный доступ к Сети и бесплатное обеспечение учебниками. Также некоторые льготы получат и те студенты. Которые в период учебы обзавелись собственной семьей. Они смогут расчитывать на отдельную комнату в общежитии.

При этом абсолютно все студенты будут обеспечены льготами на проезд в общественном транспорте. В городском – 50% от стоимости, в железнодорожном (в вагонах 2 – 3 класса) – 50% от стоимости билета.

Также студенты-члены профсоюзов в высших учебных заведениях смогут получать от них материальную помощь.

Вместе с тем студенты-контрактники смогут выплачивать часть средств за учебу в виде налоговой льготы.