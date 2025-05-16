Жизнь Microsoft объявил о новой волне увольнений - компания избавится еще от 7 тысяч сотрудников

2025-05-16 11:32

Американская компания Microsoft объявила о новом раунде увольнений, который затронет 3% сотрудников по всему миру и среди всех команд. При общей численности сотрудников около 228 000, это означает увольнение примерно 7000 сотрудников. Об этом сообщает NBC News.

По словам представителя Microsoft, продолжается внедрение организационных изменений, необходимых для лучшего позиционирования компании для достижения успеха на динамичном рынке. Еще одной целью новых увольнений является сокращение количества уровней управления.

Отмечается, что новые сокращения анонсировали даже несмотря на то, что прибыли компании за последний квартал превысили ожидания. В целом за последние три месяца компания получила доход в размере $70,1 миллиарда и $25,8 млрд чистой прибыли.