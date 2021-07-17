Политика Аваков может вернуться в Кабмин на новую должность: названы сроки и варианты

2021-07-17 10:00

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может уже осенью вернуться в правительство Украины. В моно-большинстве хотят предложить ему кресло вице-премьера.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире "Украина 24".

"Есть предложение, осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера", - сказал он.

Политик отметил, что ему неизвестно, захочет ли Аваков принять предложение от правящей политсилы.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим из кандидатов на должность мэра Харькова. В то же время эксперты считают, что это не его уровень.