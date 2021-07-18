Украина Льготные пенсии в Украине: что нужно знать

2021-07-18 14:30

Для некоторых категорий украинских пенсионеров предусмотрена выплата льготных пенсий по достижению определенного возраста.

Журналисты рассказали, что нужно знать про льготные пенсии.

На нее претендуют работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Необходимый стаж работы после достижения 50 лет:

не менее 25 лет у мужчин

не менее 20 лет у женщин

Необходимый стаж работы после достижения 55 лет:

не менее 30 лет у мужчин

не менее 25 лет у женщин

Чтобы подтвердить право на льготную пенсию, необходимо предоставить территориальному органу Пенсионного фонда свою трудовую книжку.

Другие необходимые документы: