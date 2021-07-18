Детали Зарубежные СМИ констатируют, что большинство украинцев негативно относятся к деятельности Зеленского, в том числе, из-за преследования Медведчука

2021-07-18 11:57

Украинцы довольно негативно относятся к политике президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет венгероязычный портал Kárpátinfo, ссылаясь на результаты опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии 22-29 июня.

Журналисты напоминают, что 52,7% респондентов не одобряют деятельность Зеленского. Кроме того, большинство украинцев - 64% - считают, что президент Украины ведет страну не в том направлении.

Опрос проводился с использованием метода личного интервью. Опрошен 2031 взрослый респондент в 107 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Стоит отметить, что, согласно результатам исследования, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), большинство украинцев - 57,5% - считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняют представители власти во главе с президентом Владимиром Зеленским. 64,5% респондентов считают: вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране. А 67,1% опрошенных уверены в том, что этот судебный процесс приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, что 22 июня российская делегация потребовала от ПАСЕ рассмотрения вопроса о введении санкций против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и закрытии трех каналов.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.