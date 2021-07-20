Мир Полиция застрелила каннибала, который похитил и убил 13-летнего ребенка

2021-07-20 15:21

В коммуне Тараскон на юго-востоке Франции было найдено расчлененное тело 13-летнего мальчика. Местный житель убил ребенка, а затем обезглавил тело. Останки пропавшего мальчика в Марселе были найдены в сумке в одном из домов Тараскона в департаменте Буш-дю-Рон. Позже в заброшенной квартире в ведре нашли голову ребенка.

Убийство совершил 32-летний местный житель, страдающий психическим расстройством. По данным местных СМИ в его квартире были обнаружены предметы, по которым можно сделать вывод, что мужчина был сатанистом.

Согласно источникам в полиции, он пытался съесть части тела убитого ребенка.

Полиция выследила виновного в течение нескольких часов после обнаружения изуродованного тела. Подозреваемый был застрелен при попытке к бегству.

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