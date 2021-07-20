Украина В Украине банки все чаще отказываются принимать доллары

2021-07-20 21:20

В постановлении НБУ говорится, что кассир вправе сам решать принимать ту или иную купюру или нет.

В Украине банки все чаще отказываются принимать доллары даже из-за незначительных повреждений. Об своей истории рассказал житель Киева Артем, передает Обозреватель.

Мужчина рассказал, что в Ощадбанке у него отказались принимать купюру в 100 долларов из-за небольшого пятна. Вместо того, чтобы принять деньги, они предожили платную услугу - нужно было заплатить комиссию за помощь в поиске банка, котрый сможет обменять ветхую купюру на новую.

Мужчина не согласился и решил самостоятельно поискать банк. В итоге он зашел в один из обменнников и решил свой вопрос.

"Сказали нужно идти в банки, которые принимают ветхую валюту, например, Кредит Агриколь. При обмене будут взимать комиссию", – рассказывает Артем.

Отметим, что в постановлении НБУ говорится, что кассир вправе сам решать принимать ту или иную купюру или нет. При этом предварительно кассир обязан просмотреть купюры под увеличительным стеклом, прогнать через детектор валют, который может определить фальшивку.

Даже если на купюре обнаружили небольшую точку, которую видно на детекторе валют, обменники и банки могут такую купюру не принимать.

"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.