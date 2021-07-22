Украина Украинский фермер выиграл суд против налоговой - штраф в полмиллиона гривен отменили

2021-07-22 10:41

Фермер оспорил в суде штраф от Главного управления Госналоговой службы в Николаевской области в размере полумиллиона гривен, выписанный за нарушения при хранении топлива.

Об этом сообщил владелец хозяйства, глава общественной организации «Агро-Сила» Сергей Протченко на своей странице в Facebook.

Напомним, в начале года налоговая служба принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего. Как известно, в конце 2019 года Верховная Рада приняла закон, который обязывал сельхозпроизводителей получить лицензию для хранения горючего для нужд собственного потребления. В обнародованном в реестре решении суда говорится, что «Діброва» указала, что налоговая пришла к ошибочному выводу о хранении хозяйством горючего, поскольку во время проверки налоговики не установили факт его хранения.

Аграрий утверждал, что ФГ покупает топливо без цели хранения, а исключительно для заправки техники в период сельскохозяйственных работ, а потому не осуществляло хранило его и не нуждалсь в лицензии.

Судом отмечается, что акт проверки содержит только данные о приобретенном топливе и никакие действия налоговой для того, чтобы доказать факт хранения горючего, на территории предприятия не проводились. К акту проверки не добавили никаких письменных доказательств, фото, видеозаписей, выводов экспертов.

Также в решении говорится, что ответчик неправомерно указал об отсутствии у истца автомобильной и сельскохозяйственной техники. Однако в Едином государственном реестре транспортных средств, который является общедоступным, содержится информация о том, что в собственности ФГ есть такая техника. В итоге суд признал штрафные санкции неправомерными и постановил их отменить.