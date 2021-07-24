Украина Жара возвращается: какой будет погода в Украине 25 июля

2021-07-24 10:40

После африканской жары в Украину зашла приятная освежающая прохлада, но уже в воскресенье, 25 июля, высокие температуры начнут возвращаться.

25 июля будет малооблачно и сухо по всей территории Украины. А вот температура воздуха вновь начнет расти.

На юге, востоке и в центре столбики термометров днем покажут от 28 до 32 градуса тепла, а после захода солнца от 13 до 16 градусов тепла стоит ожидать на востоке и в центре, и 17-19 градусов с отметкой "плюс" будет на юге.

В северных и западных регионах страны столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют от 13 до 16 градусов выше нуля.

Аналогичную погодную ситуацию синоптики прогнозируют и на начало следующей недели - понедельник, 26 июня.