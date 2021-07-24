Полнолуние в июле 2021: что нельзя делать

2021-07-24 14:30

Полнолуние в июле 2021: почему его называют "золотым"

В этом месяце Луна "пополнела" 24 июля, примерно в 5:37 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в знаке Водолея.

Полнолуние 24 июля называется "золотым" из-за ярко-желтого цвета небесного светила. Это природное явление поможет изменить свою жизнь людям, которые умело используют энергию Луны.

14-е лунные сутки открывают новые возможности людям, которые не отлынивают от работы и стараются найти нестандартные выходы решения проблем. Этот день благоприятен для всевозможных начинаний и активной деятельности. Энергия Луны благоприятно отразится на психоэмоциональном состоянии.

Луна в Водолее. Знак Водолея отличается чувствительностью и стремлением к свободе. Хороший день для того, чтобы расстаться с пагубными для организма привычками.

Этот день – идеальный для новых начинаний: можно сесть на диету, начать изучение иностранного языка или занятия спортом – вы не остановитесь на полпути, а доведете дело до конца.

В 14-е лунные сутки можно воплощать в жизнь смелые проекты. Благоприятный день для самореализации и занятий любимым делом: хобби, спорт, танцы. Стоит присмотреться к другим занятиям, возможно, одно из них надолго увлечет вас и займут важное место в жизни.

В день полнолуния на любовном фронте все складывается благосклонно. Стоит провести больше времени с возлюбленными. Однако не стоит бросаться в омут с головой – не спешите верить любовным признаниям

Что нельзя делать в полнолуние

Ссориться с близкими людьми.

Игнорировать проблемы со здоровьем.

Путешествовать или планировать дальние поездки.

Решать проблемы на работе.

Крупные инвестиции и финансовые операции.

Совершать необдуманные поступки.

Общаться с неприятными людьми.

Обсуждать личные проблемы с начальством.

Совершать покупки под влиянием эмоций, особенно дорогостоящие.

24 июля 2021 благоприятный день для того, чтобы

Уединиться на некоторое время.

Подвести итоги выполненной за месяц работы.

Максимально расслабиться и полноценно отдохнуть.

Избегать переутомления.

Сконцентрироваться на решении жизненно важных вопросов и проблем.

Навести порядок в доме.

Заняться рутинными делами.

Пройти оздоровительные процедуры.

Запланировать строительство дома, покупку квартиры;

Совершить крупную покупку.

Разобраться с документацией.

Люди, которые оказались перед выбором, в полнолуние его сделают. Однако окажется ли он верным покажет время. Необходимо тщательно обдумывать все "за" и "против", чтобы принять максимально эффективное решение.