Украина Банки отказались принимать одну из банкнот, что надо знать украинцам: "Нереально поменять"

2021-07-27 16:40

 

Украинцы столкнулись с проблемами во время обмена долларов в банках

Об этом клиенты украинских банков рассказали на профильном форуме "Минфин". По словам одной из клиенток «Альфа-банка», она не смогла обменять старую банкноту номиналом 100 долларов. Более того, во время попытки обмена она столкнулась с хамством сотрудников, которые попытались обвинить ее в том, что купюра фальшивая.

Как объяснила клиентка, она пыталась поменять купюру 1993 года. Эти купюры имеют меньше степеней защиты, поэтому не могут быть проверены на современных детекторах банкнот. В некоторых банках предлагают забрать деньги на инкассо. Это значит, отправить деньги на обмен за границу. Однако, в таких случаях возврата средств приходится ждать более года. Да и сама услуга такого обмена платная.

«Так получилось, что завалялась и теперь ее нереально поменять. В "Ощаде" предложили взять на инкассо, но там ждать 18 месяцев плюс комиссия», - поделилась своим горьким опытом клиентка.

 

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