Детали Россия и Китай явно ставят на Медведчука и оппозицию

2021-07-27 16:37

 

Ранее на канале "Искра" не раз писалось, что Кремль давно не доверяет в Украине никому, кроме Виктора Медведчука. Владимир Путин регулярно упоминает о нём во всех своих интервью, касающихся Украины. В последнее время всё больше источников подтверждают правоту наших прогнозов.

Канал "Легитимный":

"Наш источник сообщает, что в Офисе президента полностью уверены, что Кремль в избирательном кейсе юго-востока будет делать максимальную ставку на Медведчука. Поэтому хотят использовать на полную этот кейс в осенних кулуарных торгах".

Прокомментируем сообщение:

О чём именно могут быть эти кулуарные торги, пока можно лишь догадываться, но, исходя из того, что всё чаще стали говорить об осеннем социально-политическом кризисе в Украине, о досрочных выборах и о том, что поддержка "зеленых" как в народе, так и на западе стремительно падает, можно предположить, что "слугам" необходимо будет каким-либо образом сохранить хоть какие-либо позиции. Не исключено, что они, в итоге, постараются договариваться со своими прямыми оппонентами - "Оппозиционной платформой - За жизнь".
О том, что именно ОПЗЖ многие видят будущей партией власти, говорит даже отношение Китая. Приветственное письмо посла КНР в Украине написано именно Медведчуку, а не "слугам", которые пели китайским коммунистам дифирамбы.
Россия и Китай, которые явно ставят на Медведчука и оппозицию, - это мощная сила. Особенно в условиях, когда Запад, после бесед Байдена с Путиным и Меркель, явно сливает Украину.

Оригинал - в Телеграм-канале "Искра"

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