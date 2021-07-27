Украина В Киеве водителям маршруток запретили включать музыку и курить в салоне

2021-07-27 21:00

Предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне летом, должен составлять не более 22 градусов, а зимой не менее 15.

Киевской городской госадминистрацией разработан новый договор Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, который уже передан на подписание перевозчикам - победителям конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Об этом сообщает пресс служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Согласно договору, запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона перевозчиков.

Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки / высадки пассажиров с инвалидностью.

Водителям категорически запрещается курить в салоне автобуса.

Кроме того, водители и кондукторы должны общаться с пассажирами на украинском языке.

Предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне летом, должен составлять не более 22 градусов, а зимой не менее 15.

Каждый автобус должен быть оборудован минимум пятью кнопками остановки по требованию пассажира, а за кабиной водителя должен висеть плакат со следующей информацией:

идентификаторы перевозчика;

лицо водителя, в частности, его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров права и обязанности водителя и пассажиров.

Уже завтра, 28 июля, реализация положений нового договора стартует на маршруте №150 (улица Милославская - Индустриальный мост).

"Для урегулирования правоотношений с перевозчиками, которые ведут свою деятельность на основании договоров, заключенных с Киевом в предыдущие периоды, разработан проект дополнительного соглашения к этим старым договорам. Он будет предложен к подписанию всем перевозчикам, которые в настоящее время обслуживают городские маршруты согласно действующим договорам ", - отметили в КГГА.