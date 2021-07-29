Политика У Зеленского открыто обвинили Кравчука в бессилии Киева на мировой арене

2021-07-29 14:42

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал отказ Украины от ядерного оружия "роковой ошибкой". Свое отношение к Будапештскому меморандуму он озвучил в эфире канала Украина 24.

"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания меморандума, который ничего не значил. В принципе, мы сегодня все следуем этой большой ошибке. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами все говорили бы по-другому, договаривались бы по-другому", - считает нардеп.

Он отметил, что в 1994 году "нужно было проявить настойчивость".

"Даже если бы мы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам давали бы деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - заявил Арахамия.

Отметим, в ООН считают, что опасность использования ядерного оружия находится на небывало высоком за последние десятилетия уровне и режим контроля над вооружениями "продолжает разрушаться".