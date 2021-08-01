Украина Ильин день: что категорически нельзя делать накануне праздника

2021-08-01 10:30

2 августа Украина вместе с другими православными отмечает важный церковный праздник - Ильин день.

Что нельзя делать перед праздником День Ильи и что можно.

Накануне Ильиного дня православные украинцы почитают память преподобной Макрины Каппадокийской. Наши предки верили, что если накануне Дня Ильи будет дождливо, то пророк предвещает скорое приближение осени.

Что нужно сделать накануне праздника Дня Ильи

Предки заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз из-за приближения холодов. Люди проводили различные обряды, чтобы привлечь деньги в семью. Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, чтобы определить самых стойких и удачливых - рыба на крючок попадалась только таким.

Что нельзя делать 1 августа