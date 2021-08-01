Украина Некоторых пенсионеров ждут надбавки за два месяца

2021-08-01 12:00

 

Правительство пообещало выдать в августе надбавки к пенсиям сразу за два месяца участникам боевых действий и пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Министерство соцполитики отметило, что минимальный размер пенсии граждан со статусом участника боевых действий увеличился на 834,3 грн. (на 45%). Теперь он составляет порядка 210% от прожиточного минимума для утративших трудоспособность вместо прежних 165%.

Кабмин также повысил пенсии людям, получившим инвалидность вследствие катастрофы на ЧАЭС:

I группа инвалидности – с 2,78 до 6 тыс. грн.;

II группа – с 2,31 до 4,8 тыс. грн.;

III группа – с 2,03 до 3,7 тыс. грн.;

дети-инвалиды – с 1,85 до 3,7 тыс. грн.

Кроме того, правительство на 2 тыс. грн. повысило выплаты для военнослужащих, вышедших на пенсию 1 марта 2018 года. Теперь минимальный размер пенсии равен 3854 грн.

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