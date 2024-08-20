Жизнь Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты ко Дню Независимости

2024-08-20 18:26

Денежные средства поступят вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты.

Украинцы вместе с пенсией в августе получат единоразовую денежную помощь ко Дню Независимости. Речь идет о 471 тыс. пенсионеров.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ПФУ, пенсионеры, имеющие право на выплату ко Дню Независимости, получат ее вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты.

Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, которые проходят службу и не являются пенсионерами, фонд перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где эти люди проходят службу.

Другим людям, имеющим право на помощь, которые не являются пенсионерамы и не состоят на службе, средства выплачивают по их обращениям в ПФУ. Там нужно предоставить документы, подтверждающие право на такую выплату, и данные о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

В ПФУ отметили, что подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости можно до 1 октября 2024 года.

К слову, ранее Пенсионный фонд предупредил, у кого из пенсионеров и почему государство имеет право забирать до 20% пенсии.