Украина В Украине по новой формуле растаможены уже более 17 тысяч "евроблях"

2021-08-02 21:40

 

Лидерами по количеству растаможки авто стали Закарпатская таможня, Киевская таможня, Одесская таможня, Черновицкая таможня, Львовская таможня.

С 15 июня по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможены уже более 17 тысяч "евроблях". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что бюджет пополнился больше, чем на 600 млн грн.

Лидерами по количеству растаможки авто стали:

  • Закарпатская таможня - 2797 авто
  • Киевская таможня - 1539 авто
  • Одесская таможня - 1487 авто
  • Черновицкая таможня - 1455 авто
  • Львовская таможня - 804 авто.

В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2021 года владельцы авто "на еврономерах" имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.

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