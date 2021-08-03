Украина Зеленский пояснил, на что будут потрачены 2,7 млрд долларов, которые дает МВФ

2021-08-03 13:43

Как стало известно сегодня, Украина 23 августа получит от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках инициативы фонда о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал президент Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому официальный Киев продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Об этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", - отметил президент.

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