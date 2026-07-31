Фото-відео Вийшов новий трейлер доповнення Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - ВІДЕО

2026-07-31 14:38

Українська студія GSC Game World продовжує підігрівати інтерес геймерів до першого сюжетного доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

На YouTube-каналі IGN було опубліковано новий трейлер Cost of Hope («Ціна надії»), присвячений сюжету та персонажам майбутнього DLC.

«Це місце — корінь всього зла в Зоні. Приготуйся, — зазначає GSC Game World. — Справа набирає обертів».

Нагадуємо, що доповнення «Ціна надії» вийде до кінця літа на персональних комп’ютерах, консолях Xbox Series X/S та PlayStation 5.

Точну дату розробники поки що не уточнюють, але обіцяють десятки годин ігрового процесу та незабутню історію, події якої розгортатимуться паралельно з сюжетом основної гри.

 

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