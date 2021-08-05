Украина Украинцев ждет новое подорожание: что сильно поднимется в цене осенью

2021-08-05 21:20

Украинцев ждет новое подорожание осенью

На этот раз в Украине с большой вероятностью подорожают молочные продукты и молоко.

Заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал изданию, что цены на молочные продукты могут повыситься из-за частично из-за влияния инфляции.

"Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6 процентов, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком. Соответственно, спрос превышает предложение, цены немного растут. Это объективные факторы, которые влияют на цену", – рассказал Денис Марчук.

Напомним, в Украине обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.