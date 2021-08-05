Украина Организаторы отменили выступление Green Grey на крыше ЦУМа в Киеве из-за политики. Музыканты в шоке

2021-08-05 20:40

Сольный концерт украинской рок-группы Green Grey, который должен был состояться на крыше киевского ЦУМа 24 августа, отменили. Причиной стал политический контекст вокруг группы.

Об этом сообщает пресс-служба культурного агентства Svitlo Concert, которое которое организовывало концерт, на своей странице в Facebook.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", - говорится в сообщении.

Лидер группы Green Grey Андрей Яценко (Дизель) прокомментировал отмену концерта коллектива на крыше ЦУМа, который был назначен на 24 августа.

"Мы в шоке! Уже планировали дополнительный концерт 23-го августа. Нам уже нельзя выступить перед своими поклонниками, которые заплатили за это деньги", - возмущен лидер Green Grey.