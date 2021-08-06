Курьезы В Киеве вор пытался снять пожарный гидрант на 12-м этаже, затопило квартиры и шахту лифта

2021-08-06 11:20

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов неизвестный проник в подъезд дома, чтобы якобы украсть пожарный гидрант на 12-м этаже. Однако когда он сорвал эту конструкцию, то в подъезде образовался «водопад».

Как сообщает «Kyiv.media», в результате прорыва этой трубы затопило некоторые квартиры, а лифтовое оборудование вышло из строя. В аварийном состоянии оказались электросети в доме.

"Кто-то сорвал этот гидрант. Мы на него и внимания обычно не обращали, а тут прибежали и увидели, как вода бьет почти до потолка. Вся эта вода вытекала водопадом до первого этажа. Залило у нас все шахты лифта. Мастера говорят, что это в лучшем случае работы на неделю, если там не замкнуло провода", - отметила одна из жительниц дома.

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