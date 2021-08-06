Украина Кадрового офицера разведки РФ обвинили в массовых пытках пленных на Донбассе

2021-08-06 17:29

Кадровому военнослужащему Вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

«По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа Вооруженных Сил РФ, с июля по август 2014 осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации «ДНР», обустроенными в городе Снежное Донецкой области. Там он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий. Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера», – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В соответствии со статье 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статье 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.