Украина В Украине введут налог на необоснованные траты

2021-08-07 10:30

Кабинет министров подготовил законопроект о косвенных методах налогового контроля. Об этом заявил глава Верховной рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно документу, налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

По словам Гетманцева, проект закона находится на стадии разработки. Когда он будет готов, Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. В связи с этим нардеп порекомендовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией.